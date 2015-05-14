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路透中文体育短讯 | 2015年 5月 14日 星期四 14:34 BJT

尤文淘汰皇马 晋级欧冠决赛

皇马弃将莫拉塔周三面对老东家破门得分，帮助尤文图斯1-1逼平对手，以两回合总比分3-2晋级欧冠决赛。C罗第23分钟主罚点球命中，使皇马占得上风，但莫拉塔在下半时第12分钟将皮球轰入球门上角，令伯纳乌球场全场震惊。尤文图斯将在6月6日在柏林与巴塞罗那争夺欧冠锦标，争取第三次捧起欧洲俱乐部赛最高荣耀。路透
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