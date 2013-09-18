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路透中文体育短讯 | 2013年 9月 18日 星期三 13:49 BJT

欧冠新赛季首晚涌现进球狂潮

新赛季欧冠联赛周二打响，射手们在首晚比赛中集体爆发，一共出现30粒进球，其中C罗上演帽子戏法，帮助皇家马德里客场6-1痛击加拉塔萨雷，卫冕冠军拜仁慕尼黑3-0击败莫斯科中央陆军，曼联则主场4-2击败勒沃库森。巴黎圣日耳曼4-1客场降服奥林匹亚科斯，曼城3-0取胜捷克球队比尔森。图为C罗庆祝进球。路透

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