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路透中文体育短讯 | 2012年 11月 22日 星期四 14:03 BJT

皇马与曼城一喜一忧

皇家马德里周三1-1战平曼城，晋级欧冠16强，後者则连续第二年在欧冠小组赛即遭淘汰。本泽马的进球帮助皇马奠定领先优势，尽管阿圭罗扳回一球，且皇马後卫阿贝罗阿吃到红牌使皇马少一人迎战，曼城依然未能取得胜利。曼城主帅曼奇尼称，赢得欧冠锦标不是一朝一夕能成功的。路透

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