穆里尼奥拒绝回应离开皇马传闻

据西班牙《马卡报》周一报导，皇马主帅穆里尼奥计划在本赛季结束後离开皇马。穆里尼奥周一被记者问及此事时称，自己“没什麽可说的，应该去问这篇稿子的作者。”而在被问到俱乐部主席弗洛伦蒂诺对本赛季皇马在西甲联赛中的表现是否满意时，穆帅亦表示自己无话可讲，该去问弗洛伦蒂诺本人。路透