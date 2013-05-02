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路透中文体育短讯 | 2013年 5月 2日 星期四 14:34 BJT

穆里尼奥暗示将离开皇马

周二欧冠半决赛第二回合皇马主场2-0胜多特蒙德，但仍以3-4的总分遭淘汰，连续第三年止步欧冠四强。赛后皇马主帅穆里尼奥在接受采访时称，自己“可能下个赛季不会继续留在皇马，虽然目前还没确定，但是想去自己受欢迎的地方。”穆帅并称自己偏爱英超，因为在那里自己比较受到球迷和媒体的欢迎。路透

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