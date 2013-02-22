版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2013年 2月 22日 星期五 11:30 BJT

沙尔克要求欧足联调查德罗巴参赛资质

周三欧冠联赛16强战沙尔克04客场1-1战平土耳其足球俱乐部伊斯坦布尔加拉塔萨雷，沙尔克表示已经要求欧足联(UEFA)调查主队前锋德罗巴的参赛资格问题。沙尔克称在咨询了法律意见之后做出了这一行动，以保护自身权益。今年1月底德罗巴自上海申花转投土超豪门，而申花称德罗巴此举系违反合同。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐