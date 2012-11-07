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路透中文体育短讯 | 2012年 11月 7日 星期三 10:18 BJT

欧冠---阿森纳2-2沙尔克04

周二阿森纳客场挑战沙尔克04，此前在欧冠本赛季首回合双方的较量中阿森纳0-2落败。在本场比赛中沃尔科特首先破门，随後吉鲁头球破门，助客队2-0领先，然而沙尔克04连追两球，最终双方2-2战平，主队积8分1分领先于阿森纳，兵工厂亦以1分微弱优势领先小组第三奥林匹亚科斯。路透

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