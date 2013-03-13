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路透中文体育短讯 | 2013年 3月 13日 星期三 14:22 BJT

欧冠--加拉塔萨雷4-3淘汰沙尔克04

周二欧冠联赛16强战次回合加拉塔萨雷客场3-2击败沙尔克04，以4-3的总比分挺进八强。开场主队凭借诺伊施泰特的破门首先取得领先，第37分钟阿尔滕托普面对旧主破门扳平比分，5分钟后伊尔马兹利建功反超，下半时巴斯托斯为沙尔克追平，虽然随后沙尔克控制比赛但未能打入制胜球，补时阶段布鲁特为加拉塔萨雷打入绝杀。路透

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