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路透中文体育短讯 | 2013年 5月 2日 星期四 14:39 BJT

欧冠--拜仁双杀巴萨 7-0晋级决赛

周三欧冠半决赛次回合巴萨坐镇诺坎普球场迎战德甲冠军拜仁慕尼黑，头号球星梅西由于腿伤未上场，上半时双方0-0战平，第49分钟罗本首开纪录，第72分钟皮克打入乌龙，4分钟后穆勒再入一球。最终巴萨吞主场0-3败仗，拜仁以7-0的总比分完胜。欧冠决赛将上演德甲内战，冠军将在多特与拜仁之间决出。路透

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