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路透中文体育短讯 | 2012年 12月 6日 星期四 13:45 BJT

欧冠---尤文图斯1-0矿工 切尔西无缘晋级

周三欧冠小组赛E组进行了最後一轮的争夺，尤文图斯客场1-0胜顿涅茨克矿工。老妇人凭借主队防守球员在第56分钟的乌龙大礼，以小组第一的身份晋级16强；同日切尔西6-1大胜北西兰，与矿工同积10分，然而由於客场进球数不及矿工而无缘出线，成为欧冠改制以来第一支止步小组赛的卫冕冠军。路透

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