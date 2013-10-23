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路透中文体育短讯 | 2013年 10月 23日 星期三 14:37 BJT

欧冠继续上演 巴萨和切尔西等告捷

梅西周二破门，帮助巴塞罗那在欧冠赛场客场1-1逼平AC米兰；托雷斯梅开二度，助切尔西3-0击败沙尔克04。此外多特蒙德客场2-1击败阿森纳，那不勒斯客场2-1击败马赛。马德里竞技3-0击败维也纳奥地利人，三战保持全胜。圣彼得堡泽尼特1-0击败波尔图。路透
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