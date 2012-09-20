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路透中文体育短讯 | 2012年 9月 20日 星期四 11:58 BJT

曼联1-0土耳其加拉塔萨雷

在欧冠赛周三H组小组赛中，曼联坐镇老特拉福德球场迎战六年来首次进入欧冠正赛的土耳其加拉塔萨雷。开场第七分钟曼联中场球员卡里克破门，收获个人在近三年欧冠赛中的首粒进球。第53分钟纳尼罚失点球，最终曼联1-0主场小胜。

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