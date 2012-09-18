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路透中文体育短讯 | 2012年 9月 18日 星期二 14:29 BJT

弗格森放话：曼联今年欧冠不会早早出局

曼联主帅弗格森在球队官网上表示，曼联今年不会再重蹈上赛季欧冠早早出局的覆辙。在2011-2012赛季欧冠赛中，曼联小组赛爆冷未能出线，而本赛季范佩西的加盟并迅速融入球队，并与鲁尼组成锋线强力组合，料将使红魔战斗力大大提升。曼联将於周三主场对阵土耳其加拉塔萨雷。

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