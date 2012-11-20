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路透中文体育短讯 | 2012年 11月 20日 星期二 15:33 BJT

曼联：香川真司伤势恢复慢

曼联主帅弗格森周一宣布，队中的日本中场香川真司膝部伤势恢复缓慢，需要继续休战四周。香川真司在曼联10月23日欧冠联赛击败布列加一役中受伤，原本预期缺阵一个月左右，但弗格森称，他的恢复速度比预期要慢，还没有开始任何户外训练。路透

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