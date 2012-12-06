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路透中文体育短讯 | 2012年 12月 6日 星期四 13:41 BJT

欧冠---曼联0-1负克卢日 仍头名出线

周三欧冠小组赛H组进行了最後一轮比赛，曼联主场0-1不敌罗马尼亚劲旅克卢日(CFR Cluj)，然而克卢日仍未能晋级16强，而三度夺得欧冠冠军的曼联则以小组第一身份晋级，该组另外一只晋级淘汰赛的球队为加拉塔萨雷。路透

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