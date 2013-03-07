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路透中文体育短讯 | 2013年 3月 7日 星期四 11:05 BJT

欧足联对曼联展开纪律调查

欧足联(UEFA)周三对曼联展开纪律调查，因在周二的八分之一决赛次回合结束后，曼联主帅弗格森没有按规定接受赛后采访，也未出席新闻发布会，未能尽到自己的媒体义务。弗格森助手称，爵爷对纳尼被红牌罚下的判罚感到异常愤怒。在当日的比赛中，皇马2-1获胜，并以3-2的总比分晋级。路透
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