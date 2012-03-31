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路透中文体育短讯 | 2012年 3月 31日 星期六 17:50 BJT

温格遭欧足联禁赛三场

阿森纳欧冠出局後，由於主帅温格与比赛裁判对质，日前遭欧足联禁赛三场、缴四万欧元罚金处罚。在欧冠16强次回合一轮争夺中，阿森纳3-0大胜AC米兰，但总比分4-3惋惜出局。欧足联周五称温格在当场比赛末尾行为不当。但温格表示他将上诉。路透

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