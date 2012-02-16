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路透中文体育短讯 | 2012年 2月 16日 星期四 16:51 BJT

泽尼特欧冠3-2胜本菲卡

施罗科夫周三梅开二度，带领泽尼特欧冠16强首回合主场3-2胜本菲卡。他先是比赛第27分钟为泽尼特1-1追平比分，随後于第88分钟上演绝杀，为泽尼特锁定胜局。泽尼特另外一球由谢马克贡献，本菲卡方两粒进球分别由佩雷拉和卡多索攻入。路透

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