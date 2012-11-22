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路透中文体育短讯 | 2012年 11月 22日 星期四 14:12 BJT

切尔西任命贝尼特斯为临时主帅

卫冕冠军切尔西在欧冠惨遭淘汰後解雇主帅迪马特奥，10个小时後任命贝尼特斯为球队临时主帅。曾执教巴伦西亚、利物浦和国际米兰的西班牙人贝尼特斯成为俄罗斯富豪阿布拉莫维奇收购切尔西以来的第九任主帅。切尔西最近八场比赛仅有两胜，状态堪忧，贝尼特斯面临艰巨任务。路透

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