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路透中文体育短讯 | 2015年 5月 20日 星期三 16:53 BJT

切尔西0-3不敌西布罗姆维奇

英超第37轮比赛，切尔西客场0-3不敌西布罗姆维奇，遭遇本赛季第三场联赛败仗。切尔西阵中的西班牙名将法布雷加斯上半时被红牌逐出场外，成为本场赛事最受关注的焦点。早在月初，切尔西已经提前三轮锁定本赛季英超冠军，主帅穆里尼奥赛后表示在提前夺冠的情况下，球队很难打出最好的状态。路透

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