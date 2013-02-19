南勇谢亚龙被终身禁止参加足球领域活动

据新华社报道，中国足协周一对在反赌扫黑系列案件中落马的原足球运动管理中心主任南勇，及谢亚龙等人做出行业内处罚，二人被终身禁止参加足球活动。被处罚的相关人士一共56名，其中33人被终身禁足。此外，涉案俱乐部之一上海申花被罚款100万人民币，将在下赛季被扣掉6分，足协并收回其2003年甲A冠军。路透