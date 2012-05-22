上海申花计划签下前阿根廷主帅巴蒂斯塔

路透北京5月22日电---前阿根廷国家足球队主帅巴蒂斯塔接近于与上海申花签下执教合约，出手阔绰的申花正在四处寻找名帅，替代之前遭解职的蒂加纳。

而申花的中超劲敌广州恒大上周签下2006年率意大利队捧起世界杯的“银狐”里皮。

“目前尚未签约。(巴蒂斯塔和上海申花)双方仍在谈判中，”申花发言人马跃在电话中告诉路透。

巴蒂斯塔2008年率阿根廷夺得北京奥运会足球金牌，之後接替马拉多纳出任阿根廷国家队主帅。

但在2011年美洲杯未能结束18年的冠军荒，使他仅执掌帅印一年就遭下课。（完）

发稿：王燕焜