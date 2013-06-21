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路透中文体育短讯 | 2013年 6月 21日 星期五 14:26 BJT

小贝到访同济引发踩踏致5人受伤

中超形象大使贝克汉姆本周到访中国，在周四来到上海同济大学时吸引了500多名学生、球迷到场争相一睹巨星风采，活动现场发生踩踏事故，5人受伤。随后小贝发微博道歉称自己负有责任，希望伤者尽快痊愈。今年5月退役的贝克汉姆继续担任中超形象大使，但中国足坛曾因赌球、黑哨等丑闻而声名狼藉，在周四被问及为何愿意代言中超时，小贝答道过去的已经过去，希望能放眼将来，帮中国足球取得进步。路透

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