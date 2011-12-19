中国足坛假球黑哨案件开庭审理

路透北京12月19日电---中国周一开始审理一系列足坛腐败案件，涉及到约60名国脚、裁判、教练和足坛官员，他们被控操纵假球和赌球，而持续不断的丑闻已导致很多球迷对中国足球心灰意冷。

新华社报导称，原中国足协裁判委员会秘书长张健强周一在辽宁铁岭出庭受审，因涉及操纵假球与受贿，他已被拘押九个月。庭审不对公众公开。

新华社称，张健强被控受贿罪及非国家公职人员受贿罪。

中国足坛多年来存在的假球及腐败现象引发了这一波长达两年的打黑风暴。遭到起诉的官员中还包括前足球管理中心主任南勇和谢亚龙，两人随後将接受庭审。

中国足协发表声明称："发生在足球领域的腐败行为，触犯了国家法律，严重损害了中国足球形象，损害了足球事业的健康发展。"

"足坛领域腐败案件的发生，暴露了中国足球改革以来出现的管理体制不顺、制度不完善、监管不到位等问题。"

目前尚不清楚庭审会持续多长时间，人民网称，法庭将在适当时间宣判，但未说明具体时间。

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