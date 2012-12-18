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路透中文体育短讯 | 2012年 12月 18日 星期二 15:02 BJT

德罗巴、阿内尔卡恐离开上海申花

中国媒体报道称，前切尔西前锋阿内尔卡的经纪人正与上海申花谈判解除其余下一年的合约，而科特迪瓦前锋德罗巴则被媒体报道称将返回欧洲赛场。德罗巴目前返回切尔西参加训练，为明年1月的非洲国家杯比赛做准备，而申花俱乐部发言人向路透确认阿内尔卡正与俱乐部谈判，但拒绝回答非洲国家杯赛后德罗巴是否返回上海。路透

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