申花主帅：德罗巴很可能加盟

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透上海6月14日电(记者 Royston Chan)---上海申花主帅巴蒂斯塔周四称，申花签下切尔西前锋德罗巴的前景很看好，但需要努力才能最终签约。
科特迪瓦前锋德罗巴在上月欧冠决赛中为切尔西贡献制胜点球後三天宣布，将告别斯坦福桥。
“他有很大可能来(申花)，但这最终取决於俱乐部的努力，”前阿根廷中场国脚巴蒂斯塔表示。
“不是俱乐部想让谁来谁就会来，没那麽简单。”（完）
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