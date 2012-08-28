股权纠纷升级 申花可能卖掉德罗巴与阿内尔卡

上海申花前锋德罗巴8月4日在中超比赛进球后拥抱队友阿内尔卡(右)。 REUTERS/Aly Song

路透8月28日电---据中国媒体报导，由於中超俱乐部上海申花的股权纠纷升级，前切尔西前锋德罗巴(Didier Drogba)与阿内尔卡(Nicolas Anelka)可能会被售出。

《中国日报》报导称，握有28.5%股权的上海申花俱乐部主席朱骏表示，如果得到更多股权的要求不能被满足，他将只会按股权比例支付球队目前的日常支出。

朱骏自2007年入股之後成为申花掌门人，该俱乐部股东还包括另外五家国有企业。

报导称，朱骏与球队2007年达成的协议为，如果朱骏接受两年内对申花投入2360万美元，他的控股比例将提高至70%以上。

《东方体育日报》报导称，朱骏在过去的五年半的时间里已经向球队投资超过9400万美元，而其他国有企业股东则并没有投入。

《东方体育日报》援引消息人士说法称，股权转让一事在2009年遭到拖延，至2011年又遇阻。

“（股权转让事件）很让人头疼，并且已经对我们的很多工作造成了坏的影响，”一名俱乐部官员表示，“最大的问题是球队运营和融资上的工作已经不能正常进行。”

“股权问题已经成为了制约申花发展的最大瓶颈。”

如果这一问题不能得到解决，朱骏将会只承担俱乐部28.5%的支出，可能会影响到球员的工资。

在周末申花对阵山东鲁能的比赛中，来自哥伦比亚的明星外援吉奥瓦尼·莫雷诺(Giovanni Moreno)缺席，使得外界猜测申花陷入资金问题而无法向阿根廷竞技俱乐部支付莫雷诺的转会费。

如果申花不能发出工资，那麽可能接下来前途未卜的就是德罗巴和阿内尔卡两位大牌外援。据报导这两位球星的周薪均为30万美元。

虽然大手笔引进明星外援，而上海申花本赛季在中超联赛16支球队中仅排名第10，23轮比赛後只积27分。目前位於积分榜榜首的广州恒大为47分。

编译：辛毅 发稿：王燕焜

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