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路透中文体育短讯 | 2013年 6月 5日 星期三 15:09 BJT

前英格兰主帅埃里克森加盟广州富力

中超俱乐部广州富力周二宣布，前英格兰国家队主教练埃里克森将出任球队主帅，签约至2014年12月。埃里克森于上周辞去迪拜Al Nasr俱乐部的技术顾问工作。65岁的埃里克森还曾执教过墨西哥与科特迪瓦，除国家队外，瑞典人还曾担任本菲卡、AS罗马、桑普多利亚、拉齐奥与曼城的主教练。路透
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