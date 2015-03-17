中国出台足球改革方案

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京3月17日 - 中国政府网周一正式对外公布《中国足球改革总体方案》（以下简称“方案”），方案共有50条改革措施。方案致力于成功申办世界杯足球赛，国家男足国际竞争力显着提升，振兴饱受假球丑闻困扰的中国足球，提升中国足球水平。

中国自2009年以来便一直致力于推广草根足球，并重拳打击非法足球赌博集团，但新的改革方案称，“相对于迅速发展的世界和亚洲足球，我国足球仍全方位落后。”

方案称，中国的近期目标是“改善足球发展的环境和氛围”，专注于吸引年轻足球运动员。

方案提出长期目标：中国足球实现全面发展，足球成为群众普遍参与的体育运动，全社会形成健康的足球文化；职业联赛组织和竞赛水平进入世界先进行列；积极申办国际足联男足世界杯；国家男足国际竞争力显着提升，进入世界强队行列。

中国国家足球队目前世界排名83，亚洲排名第七，唯一一次杀入世界杯决赛圈是在2002年。

狂热东方足球网站的编辑Cameron Wilson称，中国的计划彰显中国成为足球强国的决心，但改革很难一帆风顺。

“这说明中国对此非常认真，但中国足球的问题根深蒂固，”他说道。（完）