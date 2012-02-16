中国足坛反赌案宣判 陆俊、黄俊杰等获刑

路透北京2月16日电---新华社周四报导称，辽宁省丹东市中级人民法院对一批涉足球系列犯罪案件进行了宣判，“黑哨”裁判最高获有期徒刑7年。

中国足坛反赌扫黑系列案件经过两年调查後，包括球员、教练和裁判在内的约60人於去年12月开始受审。

曾执法2002年世界杯赛的陆俊，被法院以受贿罪判处有期徒刑5年6个月，并处没收财产人民币10万元。

黄俊杰、周伟新和万大雪等三名裁判，以受贿罪被分别判处有期徒刑7年、3年6个月和6年。原中超总经理吕锋以行贿受贿罪获刑6年6个月。

新华社报导称，另外一个审判地--铁岭市中级人民法院，周六将对原足协副主席杨一民及其他足协和俱乐部官员进行宣判。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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