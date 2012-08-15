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路透中文体育短讯 | 2012年 8月 15日 星期三 11:47 BJT

马拉多纳表示愿意来中国执教

据《中国日报》报导，阿根廷传奇球星马拉多纳表示自己愿意来中国执教，为中国青少年足球发展作出贡献。51岁的马拉多纳上月遭阿联酋阿尔阿赫利足球俱乐部解职，他周一抵达北京参加慈善活动，期间将与中国足协主席韦迪会面。

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