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路透中文体育短讯 | 2011年 12月 20日 星期二 07:01 BJT

中国足坛假球黑哨案件开庭审理

中国周一开始审理一系列足坛腐败案件，涉及约60名国脚、裁判、教练和足坛官员，他们被控操纵假球和赌球。新华社报道，原中国足协裁判委员会秘书长张健强周一在辽宁铁岭出庭受审，遭到起诉官员中还包括前足球管理中心主任南勇和谢亚龙，两人随後将接受庭审。路透

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