法国教练佩林接中国男足帅印--报道

《月光男孩》击败《爱乐之城》拿下奥斯卡最佳影片奖
路透洛杉矶2月26日 - 《月光男孩》(Moonlight)周日拿下奥斯卡最佳影片奖，击败《爱乐之城》(La La Land)得到这个电影业最高荣誉。
路透2月26日 - 中国媒体周三报道称，法国教练阿兰·佩林(AlainPerrin)被任命为中国国家男子足球队主帅。自中国足协去年解雇卡马乔以来，这一职位一直空缺。
这会是57岁的佩林职业生涯中首次担任国家队主教练，他过去四个赛季分别执教过卡塔尔三家俱乐部--Umm Salal、Al-Gharafa和Al-Khor。
新浪网和中国网分别援引中国足协副主席于洪臣的说法报道称，佩林周四会与中国国家队队员们见面，备战下周在迪拜客场挑战伊拉克的亚洲杯预选赛。
佩林率领法国丁级球队特鲁瓦一路升级，直至杀入法甲而声名鹊起，之后又执教过法甲劲旅马赛和里昂，他在2008年率领里昂赢得法甲和法国杯双料冠军。（完）
编译：王燕焜 发稿：王凤昌
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