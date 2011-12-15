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路透中文体育短讯 | 2011年 12月 15日 星期四 18:01 BJT

申花：蒂加纳将抵沪签约

上海申花周四向路透表示，前法国国脚蒂加纳周六将抵达上海，完成与申花签约工作，接掌申花帅印。蒂加纳曾在法国、英格兰与土耳其等国球队执教，今年稍早辞去波尔图主帅职位。申花发言人马悦通过电话称：“教练合约为期一年，因这是初期谈判中他（蒂加纳）提议的。”路透

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