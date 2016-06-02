中资竞购英国知名足球经纪公司Stellar 苏宁领跑

中化集团董事长称与中国化工集团合并的报导是谣传
据消息人士去年10月对路透表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。
路透上海6月1日 （记者 Adam Jourdan） - 一名了解谈判的消息人士称，苏宁(002024.SZ)在竞购英国Stellar Group的角逐中领先。Stellar Group是全球最具影响力的足球经纪公司之一。苏宁也正与意大利国际米兰俱乐部展开投资接洽。
路透上月报导称，包括汽车模型公司星辉互动娱乐(300043.SZ)在内的至少四组中国投资团队有兴趣收购Stellar。Stellar策划了全球范围比分最大规模的足球转会，包括威尔士球员贝尔（Gareth Bale）以创纪录的8,600万英镑（1.26亿美元）转会费跳槽皇家马德里。
据上述消息人士及路透查阅的文件，Stellar的其他中国竞购者包括地产开发商恒大集团和私人投资者。竞购金额或为9亿元左右（1.366亿美元）。
苏宁是中国最大的私人企业之一，年营收超过200亿美元。苏宁旗下还拥有中超江苏苏宁足球俱乐部。多位消息人士称，苏宁正接近达成收购国际米兰股权的协议。一位消息人士称，协议最早可能于本周末宣布。国际米兰目前的大股东是印尼人托希尔（Erick Thohir）主导的一家财团。
苏宁拒绝置评。路透记者打给恒大集团的电话无人接听。路透联络星辉互动娱乐时，后者未立即置评。
上述消息人士称，Stellar创始人Jonathan Barnett最近在中国与潜在竞购者见面。因谈判尚未公布，该消息人士不愿具名。
Stellar没有立即回应置评请求。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
据消息人士去年10月对路透表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。
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