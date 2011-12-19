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路透中文体育短讯 | 2011年 12月 19日 星期一 10:52 BJT

蒂加纳正式加盟申花

上海申花刚刚引入切尔西前锋、法国人阿内尔卡，日前又签下其同胞蒂加纳，请大牌教练加盟，合同为期一年。56岁蒂加纳曾任英超富勒姆主帅，1984年帮助法国队夺得欧锦赛冠军。据报阿内尔卡周薪30万美元，合约两年，而蒂加纳则表示来中国不为钱。路透

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