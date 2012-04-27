上海申花炒掉主帅蒂加纳

图为上海申花队老板朱骏 (左)2011年12月18日与刚接任申花主帅的蒂加纳举杯庆祝的资料图片。 REUTERS/Aly Song

路透4月26日电---上海申花周四宣布，因本赛季战绩糟糕，且球员们对其训练方式不满，与主帅蒂加纳解除合同。

前法国国脚蒂加纳的三名助理教练本月稍早已被申花解雇。

申花发言人马悦称，因蒂加纳指挥下的球队表现不佳，球员们反应训练方式不当，申花已经与主帅蒂加纳解除合同。

申花在声明中任命法国人弗洛伦特为球队的代理主教练，并表示法国前锋阿内尔卡继续以球员和助理教练双重身份效力该队。

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