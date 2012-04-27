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路透中文体育短讯 | 2012年 4月 27日 星期五 11:28 BJT

上海申花炒掉主帅蒂加纳

上海申花周四宣布与主帅蒂加纳解除合同。申花发言人马悦称，因蒂加纳指挥下的球队表现不佳，球员们反应训练方式不当，申花已经与主帅蒂加纳解除合同。申花任命法国人弗洛伦特为代理主教练，法国前锋阿内尔卡继续以球员和助理教练双重身份效力该队。路透

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