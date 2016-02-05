中超球队在足坛冬季转会市场出手阔绰超过欧洲豪门

中海油预计今年产量按年下降约4% 三年内产量目标基本持平
路透香港1月19日 - 尽管油价持稳，中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司周四称，预计2017年净产量按年下降约4%，三年内产量目标基本持平。
路透2月4日 - 据《泰晤士报》从国际足联旗下的转会监督系统(TMS)获取的数据显示，中超俱乐部在1月转会窗口期买入的球员平均身价达到全球最高。
中超球队一系列大手笔转会使得中国在全球转会市场中排名第三，仅次于传统豪门英格兰和西班牙。
随着TMS纳入最新30笔转会（其中包括广州恒大淘宝周三以4200万欧元从马德里竞技买入杰克逊·马丁内斯），中国将超过西班牙在全球转会市场排名中升至第二。
排除马丁内斯这笔交易，中超在冬季转会中为另外10位球员共花费了3300万英镑，相比之下，英格兰球会买进115位球员共花费1.2亿英镑，西班牙俱乐部共买进104球员，共花费4200万英镑。
因为中国转会市场直到2月26日才告结束，因此中国俱乐部在球员引进上的耗费还可能继续攀升。（完）
编译：王燕焜 发稿：王琛
路透香港1月19日 - 尽管油价持稳，中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司周四称，预计2017年净产量按年下降约4%，三年内产量目标基本持平。
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。