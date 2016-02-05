中超球队在足坛冬季转会市场出手阔绰超过欧洲豪门

哥伦比亚国脚杰克逊·马丁内斯从西甲马德里竞技转投中国广州恒大淘宝，图为马丁内斯2015年9月30日随马竞征战欧冠的资料图片。 REUTERS/Susana Vera

路透2月4日 - 据《泰晤士报》从国际足联旗下的转会监督系统(TMS)获取的数据显示，中超俱乐部在1月转会窗口期买入的球员平均身价达到全球最高。

中超球队一系列大手笔转会使得中国在全球转会市场中排名第三，仅次于传统豪门英格兰和西班牙。

随着TMS纳入最新30笔转会（其中包括广州恒大淘宝周三以4200万欧元从马德里竞技买入杰克逊·马丁内斯），中国将超过西班牙在全球转会市场排名中升至第二。

排除马丁内斯这笔交易，中超在冬季转会中为另外10位球员共花费了3300万英镑，相比之下，英格兰球会买进115位球员共花费1.2亿英镑，西班牙俱乐部共买进104球员，共花费4200万英镑。

因为中国转会市场直到2月26日才告结束，因此中国俱乐部在球员引进上的耗费还可能继续攀升。（完）