中超球队在足坛冬季转会市场出手阔绰超过欧洲豪门

《中国报摘》--其他报纸重要消息1月20日
--中国电影 公告显示，公司拟投资1,500万美元，与环球制片有限公司就影片《速度与激情8》进行项目投资合作，在区域内为该影片提供影院发行。
(本文由路透中文网编译提供)
路透2月4日 - 据《泰晤士报》从国际足联旗下的转会监督系统(TMS)获取的数据显示，中超俱乐部在1月转会窗口期买入的球员平均身价达到全球最高。
中超球队一系列大手笔转会使得中国在全球转会市场中排名第三，仅次于传统豪门英格兰和西班牙。
随着TMS纳入最新30笔转会（其中包括广州恒大淘宝周三以4200万欧元从马德里竞技买入杰克逊·马丁内斯），中国将超过西班牙在全球转会市场排名中升至第二。
排除马丁内斯这笔交易，中超在冬季转会中为另外10位球员共花费了3300万英镑，相比之下，英格兰球会买进115位球员共花费1.2亿英镑，西班牙俱乐部共买进104球员，共花费4200万英镑。
因为中国转会市场直到2月26日才告结束，因此中国俱乐部在球员引进上的耗费还可能继续攀升。（完）
编译：王燕焜 发稿：王琛
--中国电影 公告显示，公司拟投资1,500万美元，与环球制片有限公司就影片《速度与激情8》进行项目投资合作，在区域内为该影片提供影院发行。
林郑和曾俊华均来自政府最高决策层，对香港问题有深刻认识，熟悉政府运作，管治能力毋庸置疑，他们在过去有份参与政策制定，对解决本港当前问题也是责无旁贷；因此两人参选不能只说理念与大体方向，必须提出具体而可行的政策方案和新施政作风，带领港人走出困局。
--盈德气体 股东内讧升级，持有该公司12.41%权益的董事长赵项题为首，动议罢免非执行董事孙忠国及Trevor Raymond Strutt职务，同时质疑两人管理公司时财务转差，孙氏的私人生意更与公司业务存在竞争之嫌，要求两人交代。