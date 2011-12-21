黄俊杰供认曾在曼联友谊赛中吹偏哨

路透北京12月21日电---中国官方媒体报导称，前中国足坛知名裁判黄俊杰承认收受贿赂操纵比赛，其中包括在2007年曼联访问中国的一场友谊赛中吹偏哨。

新华社报导称，在东北辽宁省进行的庭审中，黄俊杰周二承认在2005年至2009年间收过近160万元贿赂。

贿赂来自於中国国内六家足球俱乐部，其中涉及两场国际比赛，一场是曼联与深圳的友谊赛，比赛中最终曼联6-0取胜，另一场是2009年上海申花与悉尼FC的比赛。

黄俊杰还受托影响另一位裁判周伟新主吹的另两场比赛国际比赛的结果，周伟新因涉嫌受贿和行贿公务人员也面临审判。

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