黄俊杰供认曾在曼联友谊赛中吹偏哨

路透北京12月21日电---中国官方媒体报导称，前中国足坛知名裁判黄俊杰承认收受贿赂操纵比赛，其中包括在2007年曼联访问中国的一场友谊赛中吹偏哨。

新华社报导称，在东北辽宁省进行的庭审中，黄俊杰周二承认在2005年至2009年间收过近160万元贿赂。

贿赂来自於中国国内六家足球俱乐部，其中涉及两场国际比赛，一场是曼联与深圳的友谊赛，比赛中最终曼联6-0取胜，另一场是2009年上海申花与悉尼FC的比赛。

黄俊杰受另一位裁判周伟新之托，对上述两场比赛国际比赛的结果进行了操纵，周伟新因涉嫌受贿和行贿公务人员也面临审判。

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