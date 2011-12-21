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路透中文体育短讯 | 2011年 12月 22日 星期四 07:15 BJT

黄俊杰供认曾在曼联友谊赛中吹偏哨

新华社报道，前中国足坛知名裁判黄俊杰承认收受贿赂操纵比赛，其中包括在2007年曼联访问中国的一场友谊赛中吹偏哨，周二他在东北辽宁省进行的庭审中承认在2005年至2009年间收过近160万元贿赂。贿赂来自於中国国内六家足球俱乐部，其中涉及两场国际比赛。路透

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