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路透中文体育短讯 | 2012年 12月 17日 星期一 14:18 BJT

切尔西无缘世俱杯冠军

FIFA世界俱乐部杯决赛周日在日本横滨国际竞技场打响，切尔西0-1不敌巴西科林蒂安，格雷罗在第69分钟打入制胜球，蓝军卡希尔第90分钟被红牌罚下。科林蒂安时隔12年再次捧得该赛事奖杯，其门将卡西奥获封MVP。路透

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