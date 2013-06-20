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路透中文体育短讯 | 2013年 6月 20日 星期四 15:14 BJT

联合会杯--巴西2-0墨西哥

周三联合会杯巴西2-0胜墨西哥，开场第9分钟内马尔破门先下一城，补时阶段内马尔又献上助攻，替补上场的若(Jo)接球破门锁定胜局。时值巴西国内大规模游行示威升级，本场比赛开球前场外也聚集了示威民众，场内观众也打起各式标语，如“示威针对腐败，而非比赛”等。内马尔赛前在Facebook上声援抗议群众，这对尽量远离政治的体育明星们来讲实属罕见。路透
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