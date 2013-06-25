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路透中文体育短讯 | 2013年 6月 25日 星期二 14:18 BJT

巴西政府、FIFA为世界杯开脱

巴西民众大规模游行示威继续升温，该国体育部长Aldo Rebelo为安抚民众情绪，周一表示没有任何应该流入公共健康、教育领域的资金被挪用至世界杯场馆建设上。国际足联秘书长瓦尔克也表示，FIFA并没有在巴西挣钱然后用于“买奔驰”，而是将钱投入到足球运动中。FIFA与巴西政府并多次指出举办世界杯不但提供了就业，且改善了基础设施。路透

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