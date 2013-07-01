巴西3-0大胜西班牙 捧走联合会杯

巴西周日在联合会杯决赛中3-0大胜世界杯及欧洲杯双料冠军西班牙，结束对手过去三年在国际赛场连续29场的不败纪录。弗雷德贡献两球，内马尔也以一记令人瞠目的左脚射门贡献一球，明年世界杯的东道主巴西队在本届赛事以五连胜夺冠，这也是巴西连续第三次在联合会杯封王。路透