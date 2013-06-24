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路透中文体育短讯 | 2013年 6月 24日 星期一 13:59 BJT

联合会杯--巴西4-2意大利

周六联合会杯东道主巴西4-2胜意大利，拿下三连胜以A组小组第一的成绩晋级半决赛。第45分钟丹特首开纪录，上半场结束时主队1-0领先，第55分钟贾凯里尼为意大利追平，4分钟后内马尔任意球破门，第66分钟弗雷德建功扩大领先，随后基耶利尼扳回一城，临近终场时弗雷德梅开二度为巴西锁定胜局。在周六A组的另一场比赛中日本1-2负墨西哥。路透

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