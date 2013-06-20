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路透中文体育短讯 | 2013年 6月 20日 星期四 15:16 BJT

联合会杯--意大利4-3逆转日本

周三联合会杯小组赛中意大利4-3险胜日本，第21分钟本田圭佑点球首开纪录，第33分钟香川真司再下一城，随后德罗西头球破门扳回1分，上半时日本队2-1领先，下半场开场内田笃人自摆乌龙，第52分钟巴洛特利主罚点球命中意大利反超比分，第69分钟冈崎慎司破门日本队3-3追平，第86分钟乔文科打入绝杀，最终意大利4-3胜出，拿下半决赛席位。路透
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