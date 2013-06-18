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路透中文体育短讯 | 2013年 6月 18日 星期二 14:15 BJT

日本周三对阵意大利稍占优势--普兰德利

2013联合会杯意大利周三将对阵日本队，意大利主帅普兰德利称日本队更占优势，因为赛程决定了他们休息的时间更长一些，且日本队主教练扎切罗尼是意大利人，曾执教AC米兰和尤文图斯等豪门，深谙意大利足球之道。意大利此前从未负于过日本队。路透
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